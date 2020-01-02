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القحطاني يطرح القعود في 16 ثانية

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2020-01-02

القحطاني يطرح القعود في 16 ثانية

6 مشاركين تأهل اثنان فقط للجائزة الكبرى

متابعات الخليج 365 - الرياض

حقق سويد آل سويدان القحطاني رقمًا قياسيًا في مسابقة (القعود قعودك لا طرحته) والتي انطلقت اليوم الخميس بشكلها الجديد، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام حاليًا في الصياهد.

وأحرز القحطاني زمنًا قدره 16 ثانية، أهلته إلى المنافسة على الجائزة الكبرى، إلى جانب متسابق آخر، فيما فاز متسابقان آخران بالقعود إلا أنهما لم يتأهلا للجائزة الكبرى بعد تجاوز زمنهما حاجز الـ25 ثانية الذي حددته اللجنة المنظمة كشرط لدخول المنافسة على الجائزة الكبرى.

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وشارك في المسابقة 6 متسابقين، اثنان لم يحالفهما الحظ وتم استبدالهما باثنين آخرين.

وأوضح سويد آل سويدان القحطاني أنه قدم لمهرجان الملك عبدالعزيزللإبل للمشاهدة بحكم أنه أحد المنافسات التي تحظى بجمهور كبير للإبل مُلّاكًا وهواة، وقال:” الحمد لله حالفني الحظ وتم اختياري للدخول في المسابقة”، وأردف:” طرح القعود في هذا الوقت القياسي يعود لتوفيق الله سبحانه وتعالى، وتعتبر هذه التجربة الأولى لي من نوعها”.

وعن مصير القعود قال: “سأقدمه كرامة لزملائي المرافقين وكافة الجمهور الحاضرين”.

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