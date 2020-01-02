مراحل وشروط مسابقة الطبع في مهرجان الإبل

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة مراحل وأشواط مسابقة الطبع والتي ستكون مفتوحة لـ”جميع الألوان” وتنطلق السبت المقبل على مرحلتين بـ 12 مشاركًا في المرحلة الأولى يتأهل منهم 5 إلى المرحلة الثانية من المسابقة والتي ستقام يوم 11 يناير الحالي.

وترتكز المسابقة على سلوك الإبل واستجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء راعيها والانسياق خلفه والسير في أضيق الطرقات واستجابتها بعد قيادتها من الرحول، على أن تختار لجنة التحكيم، الإبل صاحبة أفضل طبع من خلال هذه المقاييس.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المسابقة المرتقبة موضحة أنه سيتم إدخال الإبل المشاركة بعد غد الجمعة وتحديدًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الواحدة بعد الظهر عبر البوابة 1.

المرحلة الأولى

التاريخ: 9 جماد الأولى 1441 – الموافق 5 يناير 2020م

– عدد المشاركين: 12

عدد الأشواط: 4

الأشواط:

– عقبة الراكب إبله بالرحول

– عقبة الراكب إبله بالرجل

Advertisements

– المضيق (مدخل ضيق في سور من الخرسانات البلاستيكية)

– المشالع

المرحلة الثانية

التاريخ: 16 جماد الأولى 1441 – الموافق 11 يناير 2020م

عدد الأشواط: 3

الأشواط:

– النفق (يطلب من كل راعي المرور من خلاله)

– المشالع (مع تبديل العصى)

– تنويخ الرحول (إلزام المشارك بتنويخ رحوله وسط الميدان)

ما هي مسابقة الطبع؟

هي فعالية لعرض مهارات الطبع المذهلة للإبل، وتستهدف المهتمين والمدربين لطباع الإبل كما تبرز مدى تجاوب الإبل مع راعيها

وتشمل المسابقة منافسة أهل الطبع على استجابة الإبل لأصواتهم واستجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على