- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الصحة لـ “المواطن”: أكثر من 3 ملايين تطعموا ضد الأنفلونزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة لـ “متابعات الخليج 365”: أكثر من 3 ملايين تطعموا ضد الأنفلونزا
ارتفع عددهم للضعف مقارنة بالعام الماضي
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض
أوضحت وزارة الصحة أن حجم الإقبال على لقاح الأنفلونزا الموسمية هذا العام يعد الأفضل خلال الأعوام السابقة، وذلك بفضل زيادة الوعي الصحي لدى الأفراد.
وكشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ “متابعات الخليج 365” عن عدد الذين حصلوا على اللقاح بنهاية الأسبوع السابع من الحملة، ويبلغ عددهم قرابة 3 ملايين و500 ألف شخص.
وأفادت أن عدد الذين حصلوا على اللقاح بلغ خلال نفس الفترة من العام الماضي مليوناً و600 ألف شخص تقريباً، مما يؤكد على زيادة الوعي الصحي لدى الأشخاص للوقاية من الأنفلونزا الموسمية.
وتقدم الصحة التطعيم للجميع في مختلف المناطق والمحافظات، وتهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من سكان المملكة بالتحصين ضد الأنفلونزا، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل الحوامل والأطفال دون الخامسة وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة.
وشددت وزارة الصحة على أهمية أخذ لقاح الأنفلونزا، موضحة أنه الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 إلى 90% من الأنفلونزا الموسمية، التي تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء وتسبب ارتفاع درجة الحرارة وصداع الرأس والسعال ورشح الأنف والآم العضلات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة لـ “المواطن”: أكثر من 3 ملايين تطعموا ضد الأنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.