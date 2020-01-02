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سقوط صبة خرسانية يقتل شخصاً ويصيب اثنين في تبوك

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2020-01-02

سقوط صبة خرسانية يقتل شخصاً ويصيب اثنين في تبوك

احتجزوا في مجرى صرف صحي

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

توفي مقيم عربي وأصيب اثنان من الجنسية الآسيوية بعد سقوط صبة خرسانية عليهم أثناء عملهم في مجرى صرف صحي.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري: ” وردنا في مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بلاغٌ يفيد بسقوط صبة خرسانية على عدد من الأشخاص في حي الشفاء

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة متخصصة للانهيارات من قوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني للموقع”.

وأضاف: عند الوصول تبيّن أن الحادث عبارة عن سقوط صبة خرسانية أرضية على ثلاثة أشخاص احتجزوا أسفل الانهيار وذلك أثناء عملهم لمجري صرف صحي بعمق مترين تقريباً وعرض متر واحد وذلك في الارتداد الخلفي لإحدى المباني نتج عن الحادث وفاة شخص من الجنسية العربية وإصابة شخصين من الجنسية الآسيوية تم إخراجهم من قبل فرق الإنقاذ ونقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

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وأضاف أنه تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

 

 

 

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