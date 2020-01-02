شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 35.15 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-02 سهم أرامكو يغلق عند 35.15 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أغلق سهم أرامكو اليوم مرتفعا عند 35.15 ريال محققا مكاسب طفيفة في نهاية الأسبوع. Advertisements وتم تداول سهم أرامكو عند سعر 35.10 ريال وشهد السهم عمليات بيع دفعت إلى رفع السعر إلى 35.25 ريال لكنه تراجع في نهاية الجلسة ليغلق على ارتفاع 0.14%. وبلغت الكمية المتداولة من أسهم أرامكو 9,446,896 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 328,303,928.65 ريال تقاسمتها 11,509 صفقة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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