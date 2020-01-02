شكرا لقرائتكم خبر عن بكل جراءة .. ميريام فارس تداعب شاب أردني بلهفة: ‘‘أنا من فوق وأنت من تحت’’ .. شاهد كيف تمت؟ فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بكل جراءة.. مذيعة MBC ‘‘لجين عمران‘‘ برفقة راشد الماجد تشعر بالبرد وتحتاج لحضن دافئ! (شاهد) رغد صدام حسين وكل انصار والدها ‘‘يذرفون دموع الفرح‘‘بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى.. شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين

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