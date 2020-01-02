بالصور: أمين حفر الباطن يزور الطفلة الزين.. ضحية الكلاب الضالة

زار أمين محافظة حفر الباطن،‏‎ ‎المهندس علي بن سعيد ‏الغامدي، ‏منزل ذوي الطفلة “الزين فيصل الظفيري” ‏المصابة إثر هجوم ‏أحد الكلاب الضالة عليها، بحي التلال‏‎ ‎للاطمئنان عليها، مقدمًا ‏لها‎‏ عددًا من الهدايا لإدخال السرور ‏والسعادة على قلبها .‏

من جهته أعرب والد الطفلة عن بالغ شكره وامتنانه لأمين ‏‏حفر ‏الباطن‏‎ ‎على مبادرته وزيارته الأبوية الحانية‎ .‎

وكانت أمانة محافظة حفر الباطن أصدرت بيانًا بشأن حادِثة هجوم ‏أحد ‏الكلاب الضالة على طفلة في حي التلال، والتي أسفرت ‏عن ‏جروح في رأس ووجه الطفلة‎.‎

وأكدت أنها تقوم بمكافحة الكلاب الضالة المنتشرة ‏بالأحياء بصفة ‏دورية ووفق برامج ثابتة، مشيرة إلى أنها بصدد اعتماد مشروع ‏واسع في مكافحة وتجفيف ‏مصادر تكاثر هذه الكلاب في الحفر ‏العميقة المنتشرة على ‏أطراف المدينة.‎

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