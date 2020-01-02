أنا في ساحة الحرم.. اختفاء مفاجئ لعشرينية من جدة وهذا آخر ما كتبته على إنستجرام

ناشدت أسرة فتاة بجدة تبلغ من العمر 20 سنة مساعدتهم في البحث عنها، حيث اختفت من منزل والدها بحي الأجواد شمال شرق جدة مساء الاثنين الماضي، حيث تعاني الفتاة اضطراباً نفسياً وجدانياً حاداً.
وأوضح والد الفتاة مروة الغامدي أنها ترتدي بنطلوناً وبلوفر رصاصياً وأبيض وكان آخر اتصال بها على “إنستجرام” وقالت لذويها: “أنا في ساحة الحرم أمام برج الساعة”، ثم ألغت حسابها، وكان والدها قد أبلغ مركز شرطة السامر بمحافظة، وقدّم لهم كامل أوصافها.
وناشد والد الفتاة من يجدها أن يبلغ الجهات الأمنية.
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