ثقافي / حرس الحدود بجازان يدشن حملة لتوعية سائقيه بمخاطر الحوادث المرورية



جازان 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

دشن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، أمس، حملة لتوعية السائقين بقيادة حرس الحدود بالمنطقة لهذا العام، تحت شعار "أخي السائق ابدأ بنفسك وكن ملتزماً".

وشدد اللواء العتيبي في كلمة له على أهمية الالتزام بقواعد المرور وما تسببه الحوادث من فواجع وأضرار وخسائر بشرية ومادية تطال الفرد والجماعة.

وتخلل حفل التدشين عروضا مرئية لمرور جازان وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عن مخاطر الحوادث المرورية .

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، أن الحملة تستمر خلال الفترة من 6 - 14/ 5/ 1441هـ، وتهدف إلى تنمية المعرفة وتعزيز اتجاهات الوعي لدى السائقين لتجنب أخطار الكوارث المرورية، والدعوة إلى تكاتف الجهود الوطنية لحماية المجتمع من آثارها السلبية.

وأضاف:" يأتي تنظيم هذه الحملة امتدادا للجهود التي يقوم بها حرس الحدود في مجال تحقيق الأمن المروري، وتعزيز الوعي لضمان سلامة الفرد وكفاءة أداء السائقين من المنسوبين، ومشاركته الفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية".

وفي ختام الحفل كرم قائد حرس الحدود بمنطقة جازان السائقين والفنيين المتميزين بقيادة حرس الحدود بالمنطقة .

// انتهى //

16:51ت م

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