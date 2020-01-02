السعودية اليوم / وكيل إمارة القصيم يبحث مع مدير السعودية اليوم مركز المعلومات الوطني أوجه التعاون بين إمارة المنطقة ومركز المعلومات



بريدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

عقد وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان اجتماعاً مع معالي مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت, لبحث أوجه التعاون بين إمارة المنطقة ومركز المعلومات الوطني, بحضور مدير عام تقنية المعلومات بإمارة المنطقة المهندس يوسف الحربي ، وعدد من مسؤولي وقيادات المركز.

كما تناول الاجتماع عدداً من أوجه التعاون فيما يخص تعزيز التقنية ورفع معدل الأداء في العمل ، والاطلاع على منتجات مركز المعلومات الوطني التقنية.

بعد ذلك توجه وكيل إمارة المنطقة برفقة معالي مدير عام مركز المعلومات الوطني لإطلاعه على عدد من المشاريع النوعية التي نفذتها إمارة المنطقة مؤخراً لتعزيز اتخاذ القرار باستخدام تقنيات ذكاء الأعمال, من خلال مركز التحكم والسيطرة, الذي يقدم العديد من الخدمات الذكية والابتكارية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الشاملة في المنطقة, وتقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية لدعم اتخاذ القرار.

وقدم معالي مدير مركز المعلومات شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على كافة الجهود المبذولة لتعزيز مثل هذه الجوانب التقنية الحيوية, مؤكداً على أن إمارة منطقة القصيم بقيادة سموه تحذوا خطوات متسارعة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف بروح التعاون الدائم مع القطاعات ذات العلاقة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

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16:20ت م

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