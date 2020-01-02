

الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اجتماعاً لها اليوم في مقر هيئة حقوق الإنسان، برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد ، الذي أكد على أهمية تعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عنها، والعمل وفقًا لمنهجية تؤدي إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة وتحديد الأولويات.

وأبدى معاليه حرص اللجنة على تعزيز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة استنادًا للأنظمة الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث تحرص اللجنة على متابعة تنفيذ الجهات الحكومية ما يخصها في تلك الأنظمة والاتفاقيات من مهام.

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير عمل اللجنة في مكافحة هذه الجرائم بناءً على ما نصت عليه الأنظمة المرعية في المملكة.

// انتهى //

16:05ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العواد : حريصون على تعزيز جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.