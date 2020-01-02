السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء جامعة سليمان الراجحي



بريدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس الأمناء بجامعة سليمان الراجحي الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي ، يرافقه عدد من أعضاء ومنسوبي الجامعة من عمداء وموظفين ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل كليات سليمان الراجحي الأهلية إلى جامعة ، والاستنارة برأيه للرقي بالجامعة إلى المستوى المأمول منها وتحقيق تطلعات القيادة الكريمة – أيدها الله – في مجال التعليم.

ورحب سموه بالجميع ، منوهًا باهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – في جميع ما يخدم التعليم ، ويساعد الشباب والفتيات في تنويع التخصصات التي تفتح الآفاق نحوهم ليكونوا سواعد في خدمة رؤية المملكة 2030 ، لافتاً سموه الانتباه إلى سعي حكومتنا الرشيدة – أعزها الله – من خلال تلك الجامعات إلى تحقيق رغبات وطموح شباب وشابات المستقبل في تنويع المجالات والتخصصات والجامعات أمامهم ، مؤكداً عن فخره واعتزازه بهذا الصرح الطبي المتميز والذي توجت مسيرته ومنجزاته بتحويله إلى جامعة طبية متخصصة في ذلك المجال العلمي والمهني لخدمة الوطن الغالي، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب رئيس وأعضاء جامعة سليمان الراجحي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال لهم وتوجيهاته السديدة ، واهتمامه البالغ بدعم كليات سليمان الراجحي الأهلية حتى حصلت على هذه الموافقة الكريمة بتحويلها إلى جامعة ، سائلين الله أن تكون هذه الجامعة رافدًا من روافد العلم والمعرفة في مملكتنا الغالية ، وأن يكونوا عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله ـ.

// انتهى //

16:00ت م

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