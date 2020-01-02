السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل اللواء متقاعد محمد الجعيد



بريدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، قائد لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالحرس الوطني بالقصيم اللواء محمد الجعيد ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء خدمته وإحالته للتقاعد.

وشكر سموه , الجعيد على ما قدمه من جهود طيلة فترة عمله قائداً للأمن الخاص بالحرس الوطني بالقصيم التي استمرت عدة سنوات ، وما قدمه من جهود كانت محل تقدير سموه ، متمنياً له التوفيق والسداد في حياته الجديدة.

من جهته قدم اللواء الجعيد شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه غير المحدود الذي تلقاه خلال فترة عمله وتوجيهات سموه التي كان لها دور كبير في أي نجاح تحقق.

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15:52ت م

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