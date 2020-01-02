وفد الإنتقالي يلتقي بمسؤولين في السفارة الامريكية لدى اليمن

الخميس 2 يناير 2020

وفد الانتقالي

التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، الدكتور ناصر الخبجي، ونائبه علي الكثيري، وعضو وحدة شئون المفاوضات، المهندس عدنان الكاف، اليوم، السيد جنيد منير، نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

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وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المتصلة بالجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض، حيث ثمن الدكتور الخبجي، الجهود المستمرة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، معبرا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريبا، مجددا التأكيد على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذه وفقا لتسلسله الزمني.

واستعرض الدكتور ناصر الخبجي النجاحات التي حققها أبناء الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحرب على الاٍرهاب وتطهير محافظات الجنوب من الجماعات الإرهابية، مثمنا الدعم الامريكي في هذا السياق.

من جانبه أشاد نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن بالدور الذي يقوم به المجلس الانتقالي وجهوده باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض، معبرا عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعمل باتجاه تنفيذ الاتفاق، ومشيدا بما تحقق من نجاحات في سياق مكافحة الإرهاب في محافظات الجنوب.

حضر اللقاء مقرر فريق وحدة شؤون المفاوضات أنيس الشرفي والسيدة اليزابيث الخضري، مسؤولة القسم السياسي والعسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.