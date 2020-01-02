شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع سفير نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.