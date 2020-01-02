شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون لإدراج القطاعات الثقافية الـ 16 في التعليم والان نبدء بالتفاصيل

وقعت وزارتي الثقافة والتعليم مذكرة تعاون لإدراج القطاعات الثقافية الـ 16 في التعليم العام والأهلي. تشمل مذكرة التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم تسهيل إجراءات التراخيص للبرامج التعليمية والأنشطة اللاصفية المتعلقة بالقطاعات الثقافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تعاون لإدراج القطاعات الثقافية الـ 16 في التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.