القاسم : الملك سلمان يولي دعماً غير محدود للمساعدات الإنسانية والإغاثية

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم بمبادرة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتقديم قلادة (أبي بكر الصديق- رضي الله عنه) من الطبقة الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “يحفظه الله” تقديرًا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية.

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وأثنى الدكتور القاسم في كلمة له بهذه المناسبة على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من دعم غير محدود للمساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية للمتضررين من الكوارث والأزمات والحروب في شتى البقاع، مشيرًا إلى أن المملكة تعتلي قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوز أربعين مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حتى 2019م.

وأشار معاليه إلى أن جهود خادم الحرمين الشريفين في دعم القضايا الإنسانية والمنظمات الإغاثية ساهمت في تخفيف المعاناة عن كاهل المنكوبين وضحايا الأزمات والصراعات والحروب على المستوى الدولي والإقليمي، استمرارًا لنهج المملكة القائم على الدبلوماسية والحوار والسلام ومواجهة التطرف والإرهاب.

واختتم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر: “أسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يطيل عمره ويديم على المملكة أمنها ورخائها واستقرارها لتظل منارة للعمل الإنساني ونبراسا للعطاء في كل زمان ومكان.

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