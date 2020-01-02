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طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات عبر قياس

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2020-01-02

طريقة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات عبر قياس

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل موقع قياس تقديم نتائج كفايات المعلمين والمعلمات والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق اليوم حيث سيكون هذا هو الاختبار الأخير وسيتم إحلال اختبار الرخصة المهنية بدلاً منه.

طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين 
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاستعلام أعلنت اليوم صدور نتائج آخر اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات حيث يمكن الاستعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع قياس عبر الرابط التالي (هنا).
  • إدخال رقم السجل المدني.
  • إدخال كلمة المرور.
  • الدخول إلى قسم النتائج.
  • اختيار قسم المعلمين والاطلاع على النتيجة.

إحلال الرخصة المهنية محل كفايات المعلمين
وكان المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نايف بن مونس العبدلي أعلن اليوم أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلاً الاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناء على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم.

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أهداف اختبار الرخصة المهنية

وأكد العبدلي أن الاختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عملية المعايير

المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

 

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