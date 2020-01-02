شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة وإصابتان جراء سقوط صبة خرسانية بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

باشر مدني تبوك حادث سقوط صبة خرسانية على 3 أشخاص في حي الشفاء، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى وحالتهما مستقرة ولله الحمد، ووفاة شخص نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.

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