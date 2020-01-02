شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «الصينية» لغة ثانية للتدريس في جامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مجلس جامعة جدة اللغة الصينية كلغة ثانية للتدريس والأبحاث والنتاج العلمي بالجامعة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ التي عقدت اليوم برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان. وأقر المجلس إنشاء معهد اللغة الصينية بالجامعة، ومذكرة التفاهم مع جامعة ميشيغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تعديل بعض سياسات وتعليمات الموارد الذاتية للجامعة وبعض القواعد التنفيذية للائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة, إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية لصندوق الطلاب للعام المالي 2018م.

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