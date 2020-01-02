شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 215 موقعاً لأنشطة تجارية وخدمية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة الأحساء اليوم عن طرح 215 موقعاً استثمارياً لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية في مختلف مناطق الأحساء، وذلك مع مطلع السنة المالية الحالية.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، بأن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية في دعم التنمية واستدامتها.

وقال إلى أنه يمكن للراغبين في الاستثمار الدخول على الموقع الإلكتروني ‏www.balady.gov.sa والاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر منصة الاستثمار البلدي الالكترونية "فرص" منوهاً أن ذلك يسهم في رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية وتسهيل وصول جميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس ايجاباً على تنمية المدن.