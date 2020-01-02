شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 38500م٢ أراضي حكومية بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة خميس مشيط تعديات على أراضي تقدر مساحتها بـ 38500م2 في ثلاث مواقع مختلفة هي "الشيق" و"رغوة" و "حي الصقور" . وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة الميدانية ضبطت تعديات على أراضي حكومية بمواقع ومساحات مختلفة تابعة لنطاق عمل البلدية. وأشار القرني إلى أنه تم إزالة التعديات التي اشتملت على غرف عشوائية وجدران حجرية، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعتدين على تلك المساحات

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