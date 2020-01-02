شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة سامية على منح ميدالية الاستحقاق لـ 108 مواطنين لتبرعهم بالدم والان نبدء بالتفاصيل

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 108 مواطنين نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات . وفيما يلي أسماء المواطنين الممنوحين هذه الميدالية وهم: عبدالله محمد حسن الزهراني / محمد بخيت عبدالله المالكي / الجندي أول / ناصر حمد ناصر السيف / الرقيب / مشرف علي عبدالله الغامدي / الرقيب / بدر ححاج حمود الرويلي / عبدالرحمن نايف ماجد الدويش العميد عادل سالم علي شكر / سالم حامد محمد المالكي / وكيل الرقيب / محمد مسفر مساعد الخثعمي / الرقيب / إبراهيم عبدالله إبراهيم المزروع / رياض عوض يحيى فطيمة / وكيل الرقيب / محمد فهد صالح العساف / النقيب / عبدالعزيز حسن عبدالعزيز الموسى / الرقيب أول متقاعد / ماطر حسين محمد مباركي / النقيب / مناحي دخيل مناحي القحطاني / الرقيب / حسن أحمد محمد هزازي / ياسر محمد حسن كاتب / سمير صالح سالم بامنيف / الرقيب أول سامي محمد عبدالله العمار / الرقيب إبراهيم محمد عمر التميم / ملازم أول حمود فهد حمود رجعان العريف عبدالله سعد عبيد العتيبي / عبدالله سعيد عون القحطاني / مطير نزال شاكر الجميلى / الملازم نايف عيد صبيان العوفي / محمد حسن مبارك با خشوين / عبدالسلام أحمد علي نعيم / الرقيب فوزي يوسف يحيى هزازي / خلف عابد عبدالله الناصري / هاني أحمد حميد الحربي ترسم أحمد عبدالرحيم أحمد / محمد امبارك شعيفان المفرجي / نايف خلف أحمد الزهراني / صهيب محمد عبدالله المعابدي / محمد عبدالله إبراهيم كمية / نواف إبراهيم حسين المالكي / الرقيب تركي فاضل سعيد الأسمري / فهد عواد محمد المحامدي / عبدالله فيصل أحمد الحازمي ندى حمزة إبراهيم برناوي / إبراهيم أحمد عيدان الزهراني / أحمد خليل محمد معشي / عالي عليان مرزوق العوفي / مسير فيحان غريب الشمري / مسند لفاء مرزوق الحربي / المقدم وائل عبدالله أحمد الغامدي / عبدالله عبدالفتاح محمد حميدة / مزعل محمد سرداح العتيبي Advertisements العريف فهد يوسف عبدالعزيز بورشيد / مشاري سعيد عبدالعزيز الصالح / محمد ناصر محمد السيحاني / نواف وصفي أمين السعدي / وكيل الرقيب / محمد عوض الله محمد الثبيتي / تركي أحمد عبدالله المالكي / جندي أول أحمد محمد حسن جوهري / نايف خلف محمد القرشي رقيب أول / منصور عيسى أحمد قصادي/ حسين عبدالله أدريس هاشم / وكيل الرقيب سمير عبدالله محمد فلاتة / النقيب عبدالله حسن سعد العمري / رئيس الرقباء سعيد علي محمد آل نجم / أحمد محمد أحمد القحطاني / عبدالعزيز سفر عايض الشهراني العميد الركن علي مسفر محمد الشهراني / عابد عبدالله عيد الجهني / عبدالله عايض عوض الحربي / الرقيب زين عايض سعيد الحارثي / عبدالله سمير مؤنس الرويلي / عبدالله ماهر ظافر القحطاني / أحمد علي عيضة اليامي / الرقيب أول فيحان عايض فيحان العتيبي / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الجبرين / مهند إبراهيم عبدالعزيز العريفي / فهد خالد نايف عريعر / سعود إبراهيم عبدالعزيز العثمان / الأمير سعود تركي عبدالرحمن / ثلاب بركة جابر المطيري / ماجد عبدالله حمد المبرك / مشاري فهد عبدالله الحمدي / يزيد ملفي سعيد المطيري عبدالله حمود محمد الحمود / محمد سليمان علي الثبيتي / جابر حسن جابر المعيبد / وكيل الرقيب فيصل حمد عساف الشمري / نايف سعود عبدالعزيز القديري / محمد سامي عبدالله فلمبان / صالح سعيد علي الغامدي / النقيب عبدالله محمد عبدالله العمري / بندر حمد محمد القحطاني عبدالكريم بادي خليف العنزي / العريف / ماجد محمد بكر فلاتة / عبدالله خالد عبدالله الحويماني / الجندي أول زويعل عجاج زويعل العنزي / عبدالعزيز عبدالله عقيل العنزي / باسل حسن راشد المعيويد / علي تركي عبدالرحمن المقبل / الرقيب أول مشعل فالح ساير الحربي / أحمد إبراهيم عبدالعزيز المصيرعي / محمد إبراهيم عثمان الحرابي / عبدالله مشوح محمد الحوشان / عبدالهادي سرحان ضيف الله الثبيتي / محمد شبيب سعد العتيبي / مها عمر عبدالكريم الشويعر / عمر عبدالحميد يوسف المزروع / نايف حمد عبدالله الأصقه / عيناء أحمد عتيق الغامدي منى فهد محمد الجارالله / خالد عبدالله محمد العايد .

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