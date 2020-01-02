شكرا لقرائتكم خبر عن " حقوقية الشورى" تزور" أمن الدولة" وتشيد بمواجهتها للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قامت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي أمس، بزيارة إلى مقر رئاسة أمن الدولة وعدد من الأجهزة التابعة لها، وذلك بناء على دعوة من رئاسة أمن الدولة.

والتقت اللجنة خلال الزيارة، برئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وعدد من المسؤولين.

وأكد خلال الاستقبال، أهمية مثل هذه الزيارات للرقي بالأداء واكتساب الخبرات، وبيان الصورة المشرقة لهذا الوطن، كما استمعت اللجنة إلى التدابير المتخذة من جانب رئاسة أمن الدولة في مجال تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه، نوه رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالجهود، التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة وأجهزتها في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال عدد من البرامج والمشاريع.

وأعرب الدكتور اليامي عن شكره لرئيس أمن الدولة وكافة المسؤولين على ما وجدوه من شفافية ووضوح؛ مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان وحمايتها.

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كما قامت اللجنة بزيارة لمقر سجن المباحث العامة في الحائر شملت المكتب الدائم التابع لهيئة حقوق الإنسان، ومستشفى السجن والمكتبة، والعيادات الطبية.

واطلع أعضاء اللجنة على ما تقوم به إدارة السجن من جهود تتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الموقوفين والمسجونين، والمعايير والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى عدد من الموقوفين الذين أكدوا أنهم يحظون بالخدمات والمناشط التي تحفظ كرامتهم.

بعد ذلك قام أعضاء اللجنة بزيارة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن رسالة المركز ورؤيته وأهدافه والمرتكزات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التي يقدمها، والمكانة الدولية التي حاز عليها، حيث ينظر إليه على أنه بيت خبرة دولي في مجال المعالجة الفكرية، كونه البرنامج الوحيد على مستوى العالم الذي يتعامل بشكل فعلي مع قضايا الإرهاب.

شارك في هذه الزيارة أعضاء اللجنة اللواء ركن علي التميمي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة موضي الخلف، ونورة الشبعان، ولينا آل معينا.