شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهربي "الإمفيتامين" بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك. وكان قد تم القبض على كل من: مأمون أيمن حسين الهنداوي ، و خالد رضوان يعقوب المومني – أردنيي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

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