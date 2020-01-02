شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع ترميم جامع الملك فيصل في كوناكري والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب وزير الشؤون الدينية عن شكره وتقديره لما تقدمه المملكة من مساعدات لجمهورية غينيا في مختلف المجالات، مشيداً بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين.
من جانبه، أشار السفير إلى أن مسجد الملك فيصل - رحمة الله - يعتبر رمزاً تاريخياً لأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. مؤكداً بأن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- يولون أهمية كبرى للاهتمام بالمساجد، والمملكة تمد يدها دائماً للدول بالخير والعطاء والإعمار، خلافاً للدول التي تسعى للخراب والهدم والتدمير.
يذكر أن جامع الملك فيصل افتتح عام 1982، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، ويتسع لقرابة 12 ألف مصلِ، ويعـد من أكبر الجوامع في أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية.
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