شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المغردين .. "كفايات المعلمين" التغريدة الأبرز"على تويتر " والان نبدء بالتفاصيل

تصدر وسم "كفايات المعلمين والمعلمات " الترند على التويتر بتغريدات فاقت 33 ألف تغريدة ،وذلك بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، عن نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات والذي عقد في شهر ربيع الأول الماضي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

و أوضحت الهيئة عبر موقعها أن الفئة المستهدفة لهذا الإختبار هم المعلمون ، القيادات المدرسية، المشرفون التربويون، المرشدون التربويون، المدربون التربويون.

فيما تسأل مغردون حول نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات هل ستلغى أم سيتم التقيم عليها في إعطاء الرخصة المهنية؟

الجدير بالذكر أن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزير الخدمة المدنية رقم 816 وتاريخ 19/4/1441هـ بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9/10/1440هـ، ليكون بتاريخ 10/11/1441هـ الموافق 1/7/2020م.