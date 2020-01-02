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أسماء الفائزين بفئة سيف الملك في مهرجان الإبل

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2020-01-02

أسماء الفائزين بفئة سيف الملك في مهرجان الإبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الشعل بجائزة ⁧مزايين الإبل.

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وحاز خالد آل حثلين المركز الأول، فيما حل بندر صحن غنيم تالياً له، وفي المركز الثالث جاء مترك نايف بن تركي.

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