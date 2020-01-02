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2020-01-02 أسماء الفائزين بفئة سيف الملك في مهرجان الإبل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الشعل بجائزة ⁧مزايين الإبل. Advertisements وحاز خالد آل حثلين المركز الأول، فيما حل بندر صحن غنيم تالياً له، وفي المركز الثالث جاء مترك نايف بن تركي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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