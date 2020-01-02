كرَّم المتميزين.. حملة توعوية من حرس حدود جازان للسائقين

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - جازان

رعى قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، يوم أمس الأربعاء، حفل تدشين حملة توعية السائقين بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان لهذا العام، تحت شعار “أخي السائق ابدأ بنفسك وكن ملتزماً”، بحضور مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري، ورئيس قسم الحوادث بمرور جازان، المقدم وجدي بن حسن القاسمي، ومدير الخدمات بالشؤون الصحية بجازان، مساوي بن يحيى حكمي، ومدير إدارة التدريب والمتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، أن الحملة تستمر خلال الفترة من 6-14/ 5/ 1441هـ، وتهدف إلى تنمية المعرفة وتعزيز اتجاهات الوعي لدى السائقين لتجنب أخطار الكوارث المرورية، والدعوة إلى تكاتف الجهود الوطنية لحماية المجتمع من آثارها السلبية.

وأضاف: يأتي تنظيم هذه الحملة امتداداً للجهود التي يقوم بها حرس الحدود في مجال تحقيق الأمن المروري، وتعزيز الوعي لضمان سلامة الفرد وكفاءة أداء السائقين من المنسوبين، ومشاركته الفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية.

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وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير إدارة الصيانة والنقل بقيادة حرس الحدود بجازان، العميد معيض بن دغش القحطاني، كلمة تعريفية بالحملة وأهدافها، وقدم مدير شعبة صيانة الآليات بإدارة الصيانة والنقل، المقدم عيسى بن عبدالرحمن المطيري، إيجازاً وعرضاً مرئياً، تلاه عرض إدارة مرور جازان، ثم عرض هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان.

وشاهد الحضور عرضاً لمقطع توعوي بعنوان (وقفة مع معاق بسبب حادث سيارة)، واختتم راعي الحفل، اللواء محيا ين عطا الله العتيبي، بكلمة استعرض فيها أهمية الالتزام بقواعد المرور وما تسببه الحوادث من فواجع وأضرار وخسائر بشرية ومادية تطال الفرد والجماعة، بعدها تم تكريم السائقين والفنيين المتميزين.

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