- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة في عسير
ضمن حملة الرقابة البلدية
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت أمانة عسير أمس 9 منشآت تجارية مخالفة بعد عدة جولات قامت بها فرق الرقابة المسائية على الأسواق بمدينة أبها، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية، والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك .
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المراقبين رصدوا عدة مخالفات بحق هذه المنشآت حيث تبين أنها مخالفة للاشتراطات الصحية فتم إغلاقها فورا، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الأنظمة، و اللوائح بحق المخالفين، سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية، وخدمات، مشدداً على أهمية الإبلاغ عن المخالفات فور ملاحظتها عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.