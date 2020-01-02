منح ميدالية الاستحقاق لـ 30 مقيماً تبرعوا بالدم

2020-01-02

متابعات الخليج 365 - واس

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 30 مقيماً لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه 10 مرات.

وفيما يلي أسماء المقيمين الممنوحين هذه الميدالية وهم : عبدالله إسماعيل الخلف، أحمد محمد منصور حسين، قاسم محمد العوض، عصام الدين عبدالشكور عبدالباسط، باسل عمر توفيق يونس، محي الدين محمد شمس الدين، عبدالله عبدالرحمن الخليل، فؤاد جمال علي محمد، عبدالرحمن عصام سويد، أحمد محمد محمد عسلان، محمد رياض سعد شعبان، فايز ناجي محمد باجري، عدلي سليم محمد الغندور، محمد علي أحمد المجذوب، علي عبيد العبيد، إبراهيم عبده حسن محمد، عبدالرحيم علي جان، عبدالغفار عبد المؤمن أسد الله شريف، عبدالمجيد محمود الزعيم، زكريا يوسف حسن المصباحي، محمد محسن الزير، سمير صالح محمد البناء، طلال أحمد عبده سعيد، ماهر حكمت شوقي الارناؤط، شادي فطين الافندي، محمد آصف أحمد الحاج أحمد، فهد حميد العوين، نسرين زكريا عادل خلف، محمود خليل علي الصلح، علام أحمد هشام البرازي.

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