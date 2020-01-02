شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الشاب المحتال الذي افتتح مساج ‘‘للحريم فقط‘‘ وأغرى الفتيات السعوديات؟؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم بعد كشفه متلبسًا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات الأمنية في الرياض ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً بعد أن قام بإغراء فتيات بإبراز أوراق نقدية من فئة 500 ريال .

وبحسب التفاصيل التي أوردتها التحقيقات فقد قام الشاب بطلب إضافة حسابه من الفتيات مقابل تمكينهن من الدخول للفعاليات مجاناً.

وكان الشاب قد نشر محاولاته لاستدراج النساء عبر خريطة تطبيق “سناب شات”.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم قبل قليل.. والسبب صادم! شاهد ‘‘آخر فيديو‘‘ لها هز المشاعر



صحيفة الرياض : التحرش سلوك عالمي .. والشذوذ الجنسي يأتي في إطار الاستثمارات الخارجية.. وهذا ما حدث في ميدل بيست!

هل تذكرون الشاب المحتال الذي افتتح مساج ‘‘للحريم فقط‘‘ وأغرى الفتيات السعوديات؟؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم بعد كشفه متلبسًا!



فلكي عربي شهير يتنبأ محذرا: الرئيس هادي يواجه نفس مصير الرئيس صالح.. وهذه الرؤوس الكبيرة الأخرى ستطير في اليمن خلال 2020م..!

تعرف على الشاب العربي الثري الذي سيتزوج ابنة ترامب.. وهذا موعد الزفاف.. شاهد من يكون؟؟ (صور)



فنانة سعودية شهيرة: ضاق الحال.. أبغى اتزوج اليوم قبل بكرة!



عاجل : جلطة قلبية تصرع الفنان الكويتي “داود حسين”.. وطارق العلي يعلق وينشر ”أول فيديو”



المغامسي: يجوز للمرأة ‘‘العازبة‘‘ ممارسة هذه الرغبات مع زميلاتها حتى يرزقهن الله بزواج يعفهن ويغنيهن عن الحاجة لذلك (فيديو)



محمد عبده يفاجئ الجميع: لن أسمح أبدا لأي من أبنائي دخول عالم الفن.. لن تصدق ماهو السبب؟؟



انهيار الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ ونقله إلى هذه الدولة لإجراء عملية جراحية.. (آخر التفاصيل)



الوليد بن طلال يعلن إفلاسه لأول مرة ورهنه أرضًا بعد تعرضه لخسارة كبيرة.. وهذا الأمير يتدخل لإنقاذه بهذا المبلغ!(فيديو)



عاجل : اسرئيل تجهز سلاح البحرية استعدادا لخوض مواجهات عسكرية وشيكة مع تركيا..! (تفاصيل طارئة)

شاهد.. جورج بوش طلب ”كلمة واحدة” من صدام حسين مقابل وقف إعدامه والإفراج عنه بوساطة قطرية.. لكنه رفض وفضل الموت بطلا

ناشطة سعودية صديقة ‘‘رهف القنون‘‘ ترتد عن الإسلام وتعتنق المسيحية.. شاهد أول فيديو لها ‘‘متبرجة‘‘ تمارس المحرم

Advertisements

العرافة العربية المشهورة ‘‘بسنت يوسف‘‘ تتنبأ بـ‘‘مصير مرعب‘‘ للرئيس أردوغان بـ2020 ..وتفاجئ العالم بتوقعات مزلزلة.. شاهد



وأخيرًا.. الشرعية تتخذ قرارات حاسمة تربك حسابات جماعة الحوثي وتجبرها على التراجع الوشيك عن قرار منع تداول العملة الجديدة

روسيا اليوم تفجر مفاجأة مدوية وتعلن عن اسم الحاكم الفائز بلقب ”القائد العربي الأبرز” لعام 2019م (شاهد من هو وكيف تم اختياره؟)

مقتل قائد عسكري كبير في الجيش الوطني ذبحا بطريقة وحشية أمام طفله أثناء زيارته لمدينة إسطنبول التركية (التفاصيل+صورة)

الفلكي اللبناني الأشهر‘‘ميشال حايك‘‘ يفجر توقعات مرعبة لـ2020: تحركات مباغتة لمحمد بن نايف وأحمد عبدالعزيز تهز السعودية وبن سلمان يشن هجوم غير مسبوق وهذا هو الملك القادم (شاهد)

إمرأة هائجة تتخطى الخطوط الحمراء وتمارس رغبتها المجنونة مع ‘‘أسد’’ داخل عرينه!.. وحينما وصلت الذروة كانت النهاية صادمة (فيديو)

ثعبان ضخم مقرن عمره عشرات السنيين أعدم 4 حوثيين بلدغهم والالتفاف عليهم ثم تفتيت عظامهم قرب معسكر الجب..! (شاهد الفيديو)

السعودية تبدأ العام الجديد بفرض رسوم جديدة على المقيمين والوافدين .. باستثناء ‘‘هذه الفئات‘‘ فقط!

إمام الحرم ‘‘عادل الكلباني’’ بمناسبة رأس السنة الميلادية: ’’هابي نيو يير..سنة جديدة سعيدة’’.. شاهد كيف جاءته الردود عنيفة (فيديو)

بكل جراءة.. مذيعة MBC ‘‘لجين عمران‘‘ برفقة راشد الماجد تشعر بالبرد وتحتاج لحضن دافئ! (شاهد)

جثة صدام حسين سقطت على الأرض وتدحرجت.. وماحدث بعد سقوطه من حبل المشنقة صادم.. المصوّر الذي التقط لحظات إعدام الرئيس العراقي يفجر مفاجأة مزلزلة

العرافة العربية المشهورة ‘‘بسنت يوسف‘‘ تتنبأ بـ‘‘مصير مرعب‘‘ للرئيس أردوغان بـ2020 ..وتفاجئ العالم بتوقعات مزلزلة.. شاهد

وعبر ناشطون سعوديون عن استنكارهم لهذا الفعل الخسيس شاكرين تدخل السلطات في الوقت المناسب.

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت بأن “البحث الجنائي” بمحافظة الطائف، تمكن من القبض على وافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حسابًا تحت ذلك المسمى على موقع “سناب شات”.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية استطاعت فرقة بحثية من الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدّته وسقطَ من خلالها في قبضتهم، وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفي التفاصيل توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف عن ذلك الوافد الذي خصص حسابًا له على موقع السناب شات تحت مسمى “مساج للحريم فقط بالطائف” يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين.