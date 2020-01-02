“الزعاق”: المملكة تشهد كسوفاً للشمس مرة واحدة خلال 2020.. وهذا موعده

توقع المختص بعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد عام 2020 كسوفاً واحداً للشمس بالمملكة، وذلك صباح يوم الأحد 21 يونيو المقبل.

وقال الزعاق في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الكسوف سيشاهد حلقياً على جنوب المملكة من ناحية جازان وسلطنة عُمان.

وأضاف أن هذا الكسوف سيشاهد جزئياً على الخليج والبلدان العربية وأفريقيا وآسيا وشمال أستراليا.