توقع المختص بعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد عام 2020 كسوفاً واحداً للشمس بالمملكة، وذلك صباح يوم الأحد 21 يونيو المقبل.
وقال الزعاق في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الكسوف سيشاهد حلقياً على جنوب المملكة من ناحية جازان وسلطنة عُمان.
وأضاف أن هذا الكسوف سيشاهد جزئياً على الخليج والبلدان العربية وأفريقيا وآسيا وشمال أستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق”: المملكة تشهد كسوفاً للشمس مرة واحدة خلال 2020.. وهذا موعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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