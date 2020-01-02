بعد تعيينه في منصب رفيع بمشروع داون تاون بجدة.. مغردون يفاجئون هشام ملائكة بتغريداته القديمة المحرضة ضد الدولة

شن عدد من المغردين هجوماً لاذعاً على الأكاديمي هشام ملائكة، الذي يعمل مديراً للتطوير في مشروع ”داون تاون“ بجدة.

وأعاد المغردون ، تغريدات سابقة لـ “ملائكة” ، وأشاروا أنها تسيء للدولة وتحرض عليها.

من جانبه علق المدون محمد بن عبدالعزيز ، على تغريدات ملائكة قائلاً : ”هل تعلم أن المدعو #هشام_ملائكة عُيّن رئيس تنفيذي مكلف لـ #جدة_داون_تاون منذ 4 أشهر !! آمل من معالي النائب العام أصدار أمر بالتحقيق معه وكف يده عن العمل ليكون عبرة لمن يتجرأ أو يتطاول على الوطن وولاة امرنا والشعب السعودي. أمثال هؤلاء خطر على الأمن القومي ويجب معاقبتهم“.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد : “من يسيء لأي عهد من عهود ملوكنا السابقين رحمهم الله فهو بالقطع أساء لملكنا وولي عهده حفظهما الله.. ولا يظن أنه اذا امتدح العهد الحالي فهذا يحصنه من تبعات اساءته لملوكنا رحمهم الله ..لمثل هؤلاء نقول ملكنا وولي عهده أكرم وأجل من مديحك ونعلم أنهم أكثر فضلًا مماقلت ونعلم أنك كاذب مغرض”.

وكتب محمد الزهراني منتقداً ملائكة ”تغريداتك لم يكتب مثلها إلا أعداء الوطن .. والآن عندما تم تعيينك براتب عال ومدير مشروع كبير تعتذر .لا وألف لا …من يجري الولاء في عروقهم منذ ولادتهم هم أحق بالمناصب والمسؤولية“.

وقال الأكاديمي ابراهيم بن ناهض ”من رشح ومن أصدر قرار تعيين #هشام_ملائكة رئيسا تنفيذياً لمشروع #جدة_داون_تاون ؟؟ و هل تم عمل الإجراءات المتبعة قبل إصدار قرار تعيينه..هل عُمل له ”مسح أمني “ وَ ”مسح تويتري“ لمعرفة أفكاره وتوجهاته ؟؟ ألا يوجد مسؤولون على رأس العمل ويحملون نفس التوجه والفكر؟؟“.

وحاول ملائكة تهدئة الانتقادات ضده، وقدم اعتذاراً عن تلك التغريدات، وقال إنها تعود لسنوات سابقة كان يمر فيها بظروف صعبة، قبل أن يقوم بحذف حسابه بعدما زادت الانتقادات ضده عقب الاعتذار.

فيما رد عليه الأمير سطام بن خالد آل سعود ، قائلاً : ”للأسف اعتذارك غير صحيح لأن تغريداتك لم تكن مرتبطه بعام واحد أو عامين بل بعدة أعوام، هل ظروفك الخاصة تعطيك الحق للانتقاص من الوطن والشعب والأنظمة وتأليب الرأي العام، هل معيار المحبة والانتماء للوطن مرتبط بمزاجك ومصالحك الخاصة“.

ولم يمض وقت طويل من نشر تلك التغريدات حتى حذف هشام ملائكة حسابه الرسمي من موقع التواصل الاجتماعي تويتر .