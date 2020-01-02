شاهد: المصلون بالحرمين الشريفين وعدد من مساجد المملكة يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى المصلون في الحرمين الشريفين وفي عدد من الجوامع والمساجد بالمناطق المختلفة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس اتباعاً لسنة النبي ﷺ عند الجدب وتأخر نزول المطر، طلباً للغيث.
وأمّ المصلين بالمسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وكان في مقدمة المصلين أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، وعدد من المسؤولين بالإمارة.
وألقى الدكتور السديس خطبة عقب الصلاة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والإكثار من التوبة والاستغفار فإنهما سبب نزول الغيث والأمطار، ودعوته خوفاً وطمعاً مع الإيقان بالإجابة.
كما أم المصلين بالمسجد النبوي الشريف إمام وخطيب المسجد الشيخ صلاح البدير، والذي ألقى خطبة دعا فيها المصلين للتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء خوفاً وطمعاً مع الإيقان بالإجابة، والتوبة والاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط، والبعد عن المعاصي ورد المظالم إلى أهلها وتجنب الفواحش والآثام.
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