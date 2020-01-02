السعودية تسلم باكستان متهماً في جريمة قتل عارضة أزياء شهيرة

سلم الإنتربول السعودي مساء أمس الأربعاء، نظيره الباكستاني، متهماً في جريمة قتل عارضة أزياء باكستانية قبل ثلاثة أعوام.

وذكرت تقارير باكستانية أن المتهم مظفر إقبال (باكستاني الجنسية) كان مقيماً في السعودية ومتهماً في التحريض على قتل شقيقته عارضة الأزياء الشهيرة قنديل بلوش. وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت في شهر يوليو 2016 مقتل قنديل بالوش (26 عاماً)، على يد أحد أشقائها وذلك بتحريض من شقيقها الآخر المقيم في السعودية قضية تتعلق بـ”جرائم الشرف”. وقال أكرم المسؤول في الشرطة: “لقد تم خنقها حتى الموت، من الواضح أنها قضية قتل تتعلق بالشرف ارتكبها شقيقها”.