أغلقت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مزرعة للدواجن بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، جاء ذلك بعد تلقيها بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوجود مزرعة مخالفة للدواجن وملاحظة مركبات تقوم بتحميل الدواجن الحية بجوار المزرعة.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أنّه تم توجيه المراقبين الصحيين فورًا للكشف عن الموقع، واتضح وجود (3) أفراد من العمالة، لا يحملون شهادات صحية ويقومون بتربية الدواجن وذبحها بطرق عشوائية مخالفة في بيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.
وأشار رئيس البلدية إلى مصادرة (80) دجاجة ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في المزرعة من قبل قسم صحة البيئة، واستدعاء صاحب المُنشأة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.
مشيدًا بدور المواطن والمقيم في التعاون والإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن البلدية لن تدخر جهدًا لإيقاف الأنشطة المخالفة للأنظمة والتأكد من سلامة الغذاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بلاغ مواطن يغلق «مزرعة دواجن» بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.