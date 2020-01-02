بدعوة من خادم الحرمين.. مناطق المملكة تؤدّي صلاة الاستسقاء

أدّى المصلون في جميع مناطق المملكة، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء اتّباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخّر نزول المطر، أملًا في طلب مزيد من الجواد الكريم أن يُنعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة صباح الخميس، وفقًا لبيان أصدره الديوان الملكي.

وفي مكة المكرمة، أدّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، يتقدّمهم نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.

وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله -عز وجل- في السر والعلن، كما حثّ المسلمين على الإكثار من التوبة والاستغفار، فإنهما سبب نزول الغيث والأمطار.

كما أدّى جموع المصلّين بالمسجد النبوي، صلاة الاستسقاء، يتقدمهم أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير، ألذي أكّد في خطبته أن خروج المسلمين للاستسقاء يوجب عليهم إظهار الحاجة والاضطرار والمسكنة والافتقار والتوبة والاستغفار والتخلص من المظالم، داعيًا المسلمين إلى قلب الرداء تأسيًا بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والإلحاح على الله بالدعاء.

وفي العاصمة الرياض، تقدّم أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله. وأدّى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وجمع من المواطنين.

وأمّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي استهلّ خطبته بالتذكير بأهمية صلاة الاستسقاء تأسيًا بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- عند الجدب وتأخر نزول المطر.

وفى منطقة نجران، أدّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء يتقدمهم أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمّ المصلين الشيخ عوض الأسمري، الذي دعا المصلين إلى الإكثار من الاستغفار والدعاء والصدقات وعمل الخير.

وفي منطقة القصيم، أدّى المصلين صلاة الاستسقاء يتقدمهم أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في جامع الأمير عبدالإله بحي الصفراء بمدينة بريدة.

وأمّ المصلّين القاضي بمحكمة الاستئناف الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي، الذي دعا في خطبته، إلى ضرورة الاستغفار والتوبة طمعًا في رحمة الله سبحانه وأن يغيثنا وينزل المطر علينا.

وفي المنطقة الشرقية، تقدّم أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجموع في صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الخبر.

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وأمَّ المصلين مدير عامّ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عمر بن فيصل الدويش، الذي حثّ المصلين في خطبته على تذكر نعم الله، والعمل على شكرها بالأقوال والأفعال.

وفي منطقة الجوف، تقدّم أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وأمّ المصلين الدكتور بدر بن محمد المعيقل، الذي دعا إلى مراعاة الله في السر والعلن والابتعاد عن المعاصي والذنوب لأنها تمنع نزول الغيث وتنزع البركة.



وفي منطقة الحدود الشمالية، أدّى المصلون صلاة الاستسقاء بمدينة عرعر، يتقدمهم أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بجامع الإمارة بحيّ مشرف، وأمّ المصلين الدكتور خلف بن علي العنزي.

وفي منطقة حائل، أدّى المصلون صلاة الاستسقاء، يتقدمهم نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وذلك بجامع الملك فهد بحائل، وأمّ المصلين الشيخ صلاح العريفي.

وفي محافظة الأحساء بالشرقية، تقدم محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، جموع المصلين في صلاة الاستسقاء، وأم المصلين رئيس المحكمة العامة بالأحساء الشيخ لؤي بن يوسف الراشد.

وفي منطقة جازان، أدّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، وتقدم المصلين وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، وأمّ المصليين المستشار بوزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري.

وفي منطقة الجوف، أدّى المصلّون صلاة الاستسقاء يتقدمهم أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، وأمّ المصلين الدكتور بدر بن محمد المعيقل.

وفي منطقة عسير، أدّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، حيث تقدّمهم بمسجد الملك فيصل بالخالدية وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للحقوق، وأمّ المصلين الشيخ أيمن النعمي.

وفي منطقة تبوك، أديت صلاة الاستسقاء، وأم المصلين في جامع الوالدين بتبوك القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك الشيخ عبدالمحسن بن محمد الحمدي.

وفي منطقة الباحة، أدّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، في جامع الملك فهد بمدينة الباحة، وأوصى رئيس المحكمة العامة بمحافظة بلجرشي الشيخ هشام بن محمد الغامدي، في خطبته، باتباع هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عند الجدب وتأخر نزول المطر، في طلب الغيث من الجواد الكريم، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.