ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على وافدين تورَّطا في عمليات تزوير، وكشفت المعلومات، أن المتهمين من الجنسية السودانية، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن نجاح الجهات المختصة في ضبط وافدين من الجنسية السودانية بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض.
وأوضح التويجري أن كليهما بالعقد الرابع من العمر، وتم ضبطهما بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير «هوية مقيم»، وعرضها للبيع بمقابل مالي، ولفت إلى أنه تم ضبط 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم بحوزتهـما، مشيرًا إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بمزوّري «هوية مقيم».. والمضبوطات توثّق الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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