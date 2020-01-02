«تقويم التعليم» تعلن نتائج آخر اختبار لكفايات المعلمين والمعلمات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات، الذي عقد في شهر ربيع الأول الماضي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، نايف بن مؤنس العبدلي، في بيان له نشر على حساب الهيئة بموقع تويتر، إن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلًا لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناء على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها.

وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم.

Advertisements

وأكد العبدلي، أن الاختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عمليًّا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ونوه المتحدث الرسمي للهيئة، أن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزير الخدمة المدنية رقم 816 بتاريخ 19/4/ 1441هـ، بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9/10/1440هـ، ليكون بتاريخ 10/11/1441هـ، الموافق 1 يوليو 2020.

وأشار العبدلي، إلى أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عامًا، حيث بدأ في عام 1430هـ، لجميع المتقدمين لمهنية التدريس، وعلى المتقدمات في عام 1434هـ، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة.