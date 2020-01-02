بدء أولى مراحل إسكان هيئة تدريس جامعة الباحة.. و«الحسين»: دفعة قوية

دشن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، المرحلة الأولى لسكن أعضاء هيئة التدريس، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك على المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق، وأكد مدير جامعة الباحة، أنّ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس، يجسّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على توفير كافة سبل الراحة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بشكل عام والتعليم العالي والجامعي بشكل خاص.

ونوَّه إلى أنَّ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس يمثل دفعة قوية لدعم العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة من أجل خدمة أبناء هذا الوطن، ويعد الإسكان الجامعي بالجامعة مفخرة لتوفير بيئة أكاديمية متميزة.

بدوره، أكد وكيل الجامعة رئيس اللجنة الدائمة للإسكان الدكتور عبدالرحمن بن محمد الشرفي، أن الجامعة سخّرت جهودها لإيجاد البيئة الأكاديمية والتعليمية المتطورة, وأنه من أجل تنظيم لائحة الإسكان وما يتعلق به من احتياجات مختلفة؛ صدر قرار مدير الجامعة العام الماضي، بتشكيل اللجنة الدائمة للإسكان لتقوم بإعداد اللائحة، ومناقشة القضايا المتعلقة بهذا المرفق الحيوي.

وأوضح أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتكون من 99 فيلا مكونة من دورين على ثلاثة نماذج مختلفة المساحة والمحتوي، إضافة إلى 13 عمارة تضم مائة وعشر شقق سكينة، وعقب ذلك قامت اللجنة الدائمة للإسكان باستعراض اللائحة، ومناقشة القضايا المتعلقة بالمرحلة الأولى من إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والرد على استفسارات ومقترحات أعضاء هيئة التدريس.

وشهد الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، في ختام حفل التدشين، قرعة توزيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية على أعضاء هيئة التدريس، وكرّم مدير جامعة الباحة في الختام أعضاء اللجنة الدائمة لسكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.