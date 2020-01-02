تقرير: السعودية أصبحت وجهة جديدة للسياح الكويتيين

كشفت النشرة الفصلية لميزان المدفوعات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أنَّ المملكة العربية السعودية أصبحت وجهةً جديدةً للسياح الكويتيين، مشيرةً إلى أنَّ السعودية جذبت خلال الأشهر الماضية آلاف السياح الكويتيين.

وأوضح التقرير أنَّ المملكة العربية السعودية أصبحت واحدةً من وجهاتهم الترفيهية الأساسية عند السفر في الإجازات والمواسم وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وبحسب التقرير فإنَّ إنفاق الكويتيين على السفر زاد بنسبة 10٪ ، خلال هذه السنة، مبيّنة أنه بلغ نحو 16.5 مليار دولار.

ووفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية، فإنَّ للبرامج الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة التي وضعتها هيئة الترفيه السعودية من خلال إطلاق عددٍ من المواسم كموسم الرياض والمعلا وحائل، دورًا في استقطاب الكويتيين من عشاق السفر والفنون.

وأشارت إلى أنَّ السعودية وضعت نفسها بقوة على الخريطة السياحية الخليجية بالفعاليات الكبرى والمتميزة لهيئة الترفيه، لاسيما موسم الرياض وأنشطته المتميزة.