بالصور.. أمين حفر الباطن يزور الطفلة «الزين» ضحية «هجوم الكلب»

زار أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، اليوم الخميس، منزل ذوي الطفلة «الزين فيصل الظفيري» المصابة إثر هجوم أحد الكلاب الضالة بحي التلال بمدينة حفر الباطن؛ للاطمئنان عليها.

وأوضحت أمانة محافظة حفر الباطن، عبر حسابها بتويتر، أن الغامدي قدَّم للطفلة «الزين» خلال الزيارة، عدداً من الهدايا لإدخال السرور والسعادة على قلبها، داعياً المولى عز وجل أن يتم شفاءها على خير.

من جانبه، أعرب والد الطفلة عن بالغ شكره وامتنانه لأمين حفر الباطن على مبادرته وزيارته الأبوية الحانية.

ورافق الغامدي خلال الزيارة كل من: مدير عام الفعاليات والمناسبات بالأمانة سعود الصقري، ومشرف عام الفعاليات المهندس مشل الطياوي، ومساعد الأمين للشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي للأمانة علي المطيري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة محمد عقيل الشمري.

وكانت أمانة محافظة حفر الباطن، أوضحت يوم الاثنين الماضي، أنها تقوم بمكافحة الكلاب الضالة المنتشرة بالأحياء بشكل دوري ووفقًا لبرامج ثابتة، من خلال التطعيم والتطهير، مشيرة إلى أنها تخلَّصت من عدد كبير من الكلاب الضالة، كما باشرت بلاغات المواطنين والوقوف عليها أولًا بأول.