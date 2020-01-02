إنقاذ 4 أشخاص في حريق منزل بالقطيف

تمكّن الدفاع المدني بالقطيف في المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، من إنقاذ 4 أشخاص عقب اشتعال النيران في مبنى سكني كانوا بداخله.

وأوضح الدفاع المدني -عبر حسابه الرسمي بتويتر- أن مدني القطيف أخمد حريقًا اندلع في صالة بالطابق الأرضيّ لمبنًى سكنيّ مكوَّن من دورين، مضيفًا أنه تم إنقاذ 4 أشخاص دون أي إصابات.