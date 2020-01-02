بالفيديو.. «الصخري» يتحدّث عن «بدء الشولة» والمنزلة الأخيرة للمربعانية

قال الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، بدأت اليوم المنزلة الأخيرة من منازل المربعانية ومدتها 13 يومًا، أي تبقى على نهاية المربعانية 12 يومًا غير هذا اليوم، مشيرًا إلى بدء الشبط بعد المربعانية.

وأوضح -عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» اليوم الخميس- أنه من المعروف أن النجم الأخير من المربعانية (الشولة) مع الشبط تعتبر أبرد أيام الشتاء، ويبدأ تزايد النهار وتناقص الليل، وغالبًا تحدث موجات برد شديدة.

ويذكر أن موسم الشّبط يخلف مربعانيّة الشّتاء مباشرةً، ويطلق عليهما معًا اسم الستينيّة، إذ تبلغ عدد أيّام المربعانيّة أربعين يومًا، والشّبط ستّة وعشرون يومًا، فهذه الستّون ونيّف، ويعود سبب تسمية موسم الشّبط بهذا الاسم لوقوعه في شهر شباط/ فبراير، وهو الشّهر الثّاني من أشهر السّنة الميلاديّة.

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ويبدأ موسم الشّبط في الخامس عشر من يناير، ويستمر لمدّة ستّة وعشرين يومًا تتميّز بالبرودة الشّديدة التي تزرق بسببها الأطراف، لذلك كان يُطلق على موسم الشّبط في الخليج اسم برد الأزيريق، ومن علامات هذا الموسم أيضًا الرّياح العاصفة المتذبذبة التي تثور حينًا وتهدأ حينًا آخر، ولا تستقر على جهة معيّنة.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من غرب ووسط المملكة. بينما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.