جسر الملك فهد: 379 دراجة نارية عبرت في أولى أيام تدشين المسار

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الخميس، أن 379 دراجة نارية عبرت الجسر في أول يوم لتطبيق قرار السماح بمرورها.

وأوضح جسر الملك فهد -عبر حسابه بتويتر- أن 195 دراجة نارية عبرت من الجانب السعودي، و184 دراجة عبرت من الجانب البحريني، خلال أول يوم من انطلاق مسار قائدي الدراجات النارية بصفة رسمية.

وأضافت مؤسسة جسر الملك فهد، أنها تثمّن وتشكر قائدي الدراجات، التزامهم باشتراطات السلامة والتعليمات الصادرة خلال أول يوم من تدشين المسار، مشيدة بتفاعل الإدارات المختصة في كِلا المملكتين بإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات بيسر وسهولة.

وكان المهندس عماد المحيسن، قد استقبل أمس الأربعاء، أول قائد دراجة نارية من الجانب السعودي إيذانًا بانطلاق مسار قائدي الدراجات النارية بجسر الملك فهد.

ودشّن جسر الملك فهد، عبور الدراجات النارية لأول مرة بصفة رسمية، أمس الأربعاء، مع مطلع عام 2020.