بالصور.. معلّمون وطلاب مدارس شاركوا في «صلاة الاستسقاء».. اليوم

أدّى معلمون وطلاب مدارس، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء، بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة. وأوضحت مدرسة عبيدة بن الحارث بمنطقة المدينة المنورة، أنه تاسيًا بالسنة النبوية، واستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم، تم أداء صلاة الاستسقاء في المدرسة.

وذكر معهد النور للمكفوفين وبرنامج تعدد العوق بمنطقة الرياض، أنه استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، بإقامة صلاة الاستسقاء، أقام معهد النور للمكفوفين صلاة الاستسقاء في المعهد بحضور المعلمين والطلاب. وأوضح مجمع زيد بن ثابت لتحفيظ القران الكريم بالقنفذة، أنه إحياء لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، أقيمت صلاة الاستسقاء بالمجمع، وأم المصلين الطالب يزيد حسن الفقيه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة صباح الخميس، وفقًا لبيان أصدره الديوان الملكي، ومن جانبه، وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات، اليوم الخميس، وذكرت وزارة التعليم، عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنه إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس.