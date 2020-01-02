السعودية اليوم / وفق إحصائية الكفاءة التشغيلية للكليات التقنية .. "تقني حائل" يحقق مراكز متقدمة على مستوى المملكة



حائل 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

حققت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مراكزاً متقدمة وفق إحصائية الكفاءة التشغيلية للكليات التقنية "بنين" للفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ، حيث حققت الكلية التقنية بمحافظة بقعاء المركز الرابع فيما حققت الكلية التقنية بمدينة حائل المركز الحادي عشر على مستوى الكليات التقنية بالمملكة وذلك من أصل "٥٠ كلية تقنية" وفق معايير وضوابط الكفاءة التي تعنى بالجودة وضبط الأداء التشغيلي.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي الشكر والتقدير لعميد الكلية التقنية ببقعاء المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي ولعميد الكلية التقنية بحائل المهندس ضحوي بن عبدالهادي الشمري ولكافة زملائهم والطاقم التدريبي والإداري على ما تحقق من مراكز متقدمة بين صفوف الكليات على مستوى المملكة والذي يعكس جهودهم وتميزهم.

كما نوه المهندس مشعل التميمي بالأقسام المساندة بالإدارة والتي عملت جنباً إلى جنب مع المنشآت التدريبية لتحقيق هذه المراكز المتقدمة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المراكز يدل على التزام المنشآت التدريبية بالمنطقة بتوجيهات القيادات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين يسعون دائماً إلى تألقٍ مزدهر ينمو ويتجدد بهمم الرجال وثقتهم بقدراتهم.

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13:41ت م

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