

الدمام 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للقضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، وذلك يتضح جلياً في الترتيبات التنظيمية التي أقرت مؤخراً لدمج الجهات الرقابية تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مؤكداً سموه أن ذلك نابع من استشعار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق، مبيناً أن التشريعات التي أقرتها الدولة بمشيئة الله كفيلة بالحد من الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وأطلع سموه خلال اللقاء على إيجاز عن جهود الهيئة في المنطقة الشرقية، وخططها لتوسع الرقابة والمتابعة على الأجهزة المشمولة برقابة الهيئة، متمنياً سموه لرئيس الهيئة وفريق العمل التوفيق والإعانة في أداء مهامهم.

من جانبه أعرب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وحرصه على أن يكون الفرع مشاركاً في العملية الرقابية، وتوجيهاته الدائمة للجهات الحكومية بالتعاون مع فرع الهيئة، مبيناً أن ذلك تأكيدٌ على حرص سموه على إنفاذ توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- للقضاء على الفساد والفاسدين، وفق الإجراءات النظامية.

// انتهى //

13:40ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.