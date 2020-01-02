السعودية اليوم / 9 أندية حي في مهرجان الحرف اليدوية ببيشة



أبها 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الحرف والأعمال اليدوية بأندية مدارس الحي في تعليم بيشة الذي افتتحه مدير تعليم بيشة الرئيس التنفيذي لأندية الحي نايف الهاجري وتشارك فيه منسوبات 9 أندية في محافظات بلقرن وبيشة و تثليث.

ويشارك في تنفيذ ورعاية المهرجان الذي يقام لمدة أسبوعين, العديد من الجهات الحكومية والأهلية كالمكتبة العامة وبنك التنمية الاجتماعية وبعض مؤسسات القطاع الخاص, إلى جانب تقديم عروض ومشاركات في مجال الحرفيات والعروض

// انتهى //

13:22ت م

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أبها 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان الحرف والأعمال اليدوية بأندية مدارس الحي في تعليم بيشة الذي افتتحه مدير تعليم بيشة الرئيس التنفيذي لأندية الحي نايف الهاجري وتشارك فيه منسوبات 9 أندية في محافظات بلقرن وبيشة و تثليث.ويشارك في تنفيذ ورعاية المهرجان الذي يقام لمدة أسبوعين, العديد من الجهات الحكومية والأهلية كالمكتبة العامة وبنك التنمية الاجتماعية وبعض مؤسسات القطاع الخاص, إلى جانب تقديم عروض ومشاركات في مجال الحرفيات والعروض الرياضية والمسابقات الحركيّة والثقافية.// انتهى //13:22ت م0076

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